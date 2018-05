Sterren stelen show op huwelijk

Heel wat beroemdheden woonden het huwelijk van Harry en Meghan bij. Zo waren George Clooney en zijn vrouw Amal van de partij, maar ook de Beckhams, Elton John, Oprah Winfrey en Earl Spencer waren te gast. Opvallend: ook de ex-vriendin van Harry, Chelsy Davy, was uitgenodigd.

De Amerikaanse acteur George Clooney genoot samen met zijn vrouw Amal duidelijk van de aandacht. Hij maakte zelfs tijd voor een handdruk. Ex-spice girl Victoria Beckham leek er minder zin in te hebben. Zo keek ze behoorlijk koel en nors om haar heen. Haar man David Beckham was in een betere bui. Zo nam hij uitgebreid de tijd voor zijn fans.

Ook Earl Spencer, de broer van de overleden prinses Diana, woonde samen met zijn vrouw Victoria het huwelijk bij. Harry en Meghan hadden ook elk een paar persoonlijke vrienden uitgenodigd. Zo nodigde Meghan tennister Serena Williams uit. Prins Harry koos voor zijn ex-lief, Chelsy Davy met wie hij zeven jaar samen was.