Stemrecht Britse vrouw is 100 jaar oud

Het is vandaag honderd jaar geleden dat de kieswetgeving veranderde in Engeland en dat vrouwen er mochten stemmen. Ze mochten hun stem uitbrengen als ze ouder waren dan dertig jaar. De wetsverandering had alles te maken met de Suffragettes, een feministische beweging die streed voor gelijke rechten voor man en vrouw.

De feministische beweging wilde de aandacht richten op slechts één zaak: gelijkheid voor vrouwen. Dat deed ze met vernielingen, bommen en branden.

In 1918 was het dan eindelijk zover: toen stemde het parlement het kiesrecht voor vrouwen. Eerst mochten alleen vrouwen boven de dertig stemmen en tien jaar later was het stemrecht voor mannen en vrouwen gelijk.

Emmeline Pankhurst was de leading lady van de feministische beweging. Zij kreeg vandaag lof van de Britse premier Theresa May. “Het is fijn om hier in Manchester te zijn en om deze verjaardag te vieren”, zei ze. “Het was de geboorteplaats en thuis van één van de iconen van de beweging, Emmeline Pankhurst.”