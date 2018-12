Heel wat gezinnen trekken voor hun wintersportvakantie naar het hoge noorden en laten Frankrijk of Oostenrijk links liggen. Ze opteren bijvoorbeeld voor sneeuwzekere en exclusieve wintersportoorden in Fins Lapland. Het aantal gezinnen dat daar met reisorganisator TUI naartoe trekt is de afgelopen twee jaar verdubbeld. Ook VTM NIEUWS-journaliste Birgit Herteleer trok naar het hoge noorden.