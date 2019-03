Staat hoorzitting van bijna 30 jaar geleden Joe Bidens presidentskandatuur in de weg?

Voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden heeft zich geëxcuseerd voor een bijna dertig jaar oude hoorzitting. Dat deed hij gisteren in New York tijdens een evenement ter ere van jongeren die aangerand werden op de universiteit. De zaak waarnaar Biden verwees, was die van Anita Hill in 1991.

Hill, een professor, beschuldigde Clarence Thomas, toen kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof, van seksuele intimidatie. In een commissie konden zowel Hill als Thomas hun zegje komen doen. Maar het panel van die commissie bestond toen uitsluitend uit blanke, mannelijke senatoren en die legden Hill zwaar op de rooster, met vragen en uitspraken die nog steeds de wenkbrauwen doen fronsen.

Excuses

Daarvoor verontschuldigt Biden zich nu. “Ik heb tegen Clarence Thomas gestemd. Maar ik besef nu pas dat de commissie niet volledig begreep waarover het ging. Professor Hill kreeg een hoorzitting die ze niet verdiende”, aldus Biden.

Na de veelbesproken zaak raakte Thomas alsnog benoemd, maar barstte er wel een storm van protest los, vooral bij vrouwen. Het jaar na de zaak werd een recordaantal vrouwen verkozen in de Verenigde Staten, onder wie ook de eerste zwarte vrouwelijke senator.

Presidentschap

Officieel is de voormalige vicepresident nog altijd geen presidentskandidaat, maar het gonst wel van de geruchten. De zaak-Anita Hill zou Bidens kandidatuur voor het presidentschap flink in de weg kunnen staan.

Racisme

Bovendien maakte Biden in de jaren zeventig enkele racistische uitspraken over het ontbinden van de segregatiewetten. Hij zei dat die ontbinding betekent dat “zwarten minderwaardig zijn aan blanken”.

Ook in 2006 werd hij betrapt op een racistische uitspraak. Toen zei hij dat je in de staat Delaware “niet naar donutzaak Dunkin Donuts kan gaan zonder er een Indiaans accent te horen”.