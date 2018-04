Splijt Afrika in tweeën?

Wetenschappers vrezen dat Afrika in tweeën aan het splitsen is. Deze week stortte een drukke weg in Kenia in, waarna een grote breuk ontstond. Het oostelijke deel van Afrika zou een nieuw continent kunnen vormen, al zou dat wel heel lang duren.

Op sommige plekken is de breuk op de Mai Mahiu-Narok-weg zelfs twintig meter breed en vijftien meter diep. Experts verwachten dat die breuk elk jaar tot wel 45 millimeter breder zou kunnen worden.

En dat komt omdat ze zich situeert in de riftvallei Grote Slenk, die van Syrië tot Mozambique loopt over een afstand van 6.400 kilometer. Twee aardplaten die daar liggen, de Somalische en de Nubische, schuiven verder uit elkaar en zouden het continent in tweeën kunnen doen splijten.

50 miljoen jaar

Zo zouden vier landen in de toekomst niet langer op het continent Afrika meer liggen. Somalië, de helft van Ethiopië, Kenia en Tanzania zouden van de rest van het continent gescheiden worden door een oceaan. Al moet gezegd: wij zullen dat net niet meer meemaken. Het proces zal zo’n vijftig miljoen jaar in beslag nemen.