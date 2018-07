Een negentienjarige jongeman is gisteren zwaar gecrasht in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Hij vloog door een vangrail toen hij met een snelheid van 170 kilometer per uur een bocht wilde nemen.

Hij belandde met zijn witte Volkswagen veertien meter lager op een andere weg. De tiener kon nog uit zijn voertuig worden bevrijd, en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Als bij wonder heeft hij het ongeval overleefd, maar hij verkeert wel in kritieke toestand.