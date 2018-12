De Etna op Sicilië is ook vannacht blijven uitbarsten en lava spuwen. En dat levert spectaculaire beelden op. Gisteren leidde de uitbarsting al tot het afsluiten van de luchthaven Catania-Fontanarossa.

De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een van de actiefste vulkanen van de wereld.

