Spanningen in Israël door verhuis ambassade

In Israël wordt alles in gereedheid gebracht voor de omstreden verhuis van de Amerikaanse ambassade, van Tel Aviv naar Jeruzalem. Er worden grote Palestijnse protesten verwacht, want de Palestijnen zijn niet gediend met de verhuis. Zij zien Jeruzalem als hun heilige hoofdstad. Israël heeft aangekondigd dat ze het aantal soldaten in de grensgebieden gaan verdubbelen omwille van de spanningen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde begin december aan dat hij Jeruzalem erkent als de hoofdstad van Israël én dat hij de Amerikaanse ambassade daarom ook ging verhuizen. Die nieuwe ambassade opent morgen de deuren, precies op de 70ste verjaardag van de stichting van Israël.

De verhuis van de Amerikaanse ambassade zet echter kwaad bloed bij de Palestijnen, die Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van hun toekomstige staat aanzien. Verwacht wordt dan ook dat de Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever morgen massaal de straten zullen opgaan om te protesteren tegen de opening van de ambassade.

Oplopende spanningen

Ook vandaag kwam het trouwens al tot protesten aan de grens. Sinds eind maart kwamen er al meer dan 50 Palestijnen om het leven door het vuur van het Israëlische leger, dat met scherp schiet op iedereen die op 100 meter van de grens komt.

Vrijdag nog bombardeerde het Israëlische leger een smokkeltunnel aan de grens en het leger kondigde ook aan dat ze het aantal militairen aan de grens gaan verdubbelen.