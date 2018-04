Sniper juicht na neerschieten Palestijn

In Israël is ophef ontstaan over een video die gemaakt werd door een Israëlische sluipschutter. De man krijgt een ongewapende Palestijn in het vizier, schiet hem neer en begint dan samen met enkele andere soldaten luid te juichen. De Israëlische minister van Defensie spreekt van een heldendaad, het leger van Israël laat weten dat ze de soldaten zullen straffen.

In het fragment is te zien hoe een soldaat zijn wapen richt en schiet op een Palestijn aan de andere kant van het hek, die ongewapend lijkt en gewoon ergens rustig staat. Als de man op de grond valt, is het vreugdegeschreeuw van andere Israëlische soldaten te horen.

"Wow, wat een video. Yes! De klootzak", zegt een van hen. Als andere Palestijnen de neergeschoten man te hulp schieten, zegt een van de Israëliërs lacherig: "Ja, haal hem maar weg."

"Rellen georganiseerd"

Het Israëlische leger zegt dat de opname gemaakt werd op 22 december, tijdens opstanden in de buurt van Kissufim. Palestijnen probeerden volgens het leger toen het grenshek te beschadigen en hadden met stenen gegooid.

"Nadat mondelinge waarschuwingen en waarschuwingsschoten niet hadden geholpen, werd een kogel afgevuurd op een van de Palestijnen, die ervan verdacht werd de rellen georganiseerd en geleid te hebben", aldus het Israëlische leger. De man zou een kogel in het been hebben gekregen.

In het statement van het leger is verder nog te lezen dat er mogelijk sancties volgen tegen de betrokken soldaten. Niet omdat ze de man hebben neergeschoten, wel omdat de “opname en de uitspraken van de soldaten niet passen bij de terughoudendheid die verwacht wordt van Israëlische soldaten".

Medaille

Binnen de Israëlische regering waren alvast positieve reacties te horen over het neerschieten van de Palestijn. Zo zei de Israëlische minister van Defensie dat de “soldaat die het filmpje maakte, een medaille verdient”.

“Ik steun onze soldaten, die dag en nacht met Hamas-terroristen te maken krijgen en hun leven riskeren aan onze zuidgrens", zei ook de minister voor Binnenlandse Veiligheid Gilad Erdan op Twitter.