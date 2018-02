Smokkelaars: "Verzet je niet bij aanranding"

Mensensmokkelaars geven vrouwelijke vluchtelingen op weg naar Europa de raad om zich niet te verzetten als ze aangerand worden. Dat zijn schokkende vaststellingen van een journaliste van CNN, die undercover meereisde met vluchtelingen van Afrika naar Europa. “Op bijna iedere etappe van deze reis zou ik aangerand, verkracht en misbruikt geweest zijn", zegt ze.



De journaliste trok met een camera naar Edo State in Nigeria. De Nigeriaanse stad is één van de grootste vertrekpunten voor tienduizenden migranten die naar Europa willen.

'Kiss'

Voor haar undercoverreis van Nigeria naar Europa betaalt de journaliste 1.100 euro. Vrouwen moeten meer betalen voor de reis, want voor hen ze is risicovoller dan voor mannen.

Ze krijgen daarom ook ‘Kiss’ mee, een condoom. “Je steekt het gewoon in je tas voor onderweg”, krijgt de journaliste te horen. Wat blijkt, in Libië worden vrouwen misbruikt tijden de reis.

“Ondenkbaar”

Van Auchi in Nigeria duurt de busrit veertien uur tot in het noorden. Vandaaruit gaat de tocht voort door Niger en Libië om nadien in Tripoli de Middellandse Zee over te steken. Zover gaat de CNN-journaliste niet mee. Zodra de bus uit het zicht van de mensensmokkelaars is verdwenen, stapt de journaliste uit.

“Op bijna iedere etappe van deze reis zou ik aangerand, verkracht en misbruikt geweest zijn. Het is ondenkbaar dat mensen bereid zijn deze risico’s te nemen om tot in Europa te geraken”, getuigt de journaliste na de reis.