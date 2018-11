In het Amerikaanse Thousand Oaks, in de staat Californië, hebben de slachtoffers van de schietpartij in een bar hun familie en vrienden teruggezien. Het werd een emotioneel moment. Op beelden is te zien hoe de mensen elkaar knuffelen en troosten. Bij de schietpartij gisteren kwam 13 mensen om het leven, onder wie de dader David Long.

