Slachtoffers Cosby opgelucht na veroordeling

De slachtoffers van Bill Cosby reageren opgelucht na de veroordeling. De gewezen tv-ster zal ten minste drie en niet meer dan tien jaar achter de tralies zitten. “Hier heb ik 32 jaar op gewacht”, zegt een van de slachtoffers.

De Amerikaanse acteur Bill Cosby is wegens zware seksuele aanranding in drie gevallen tot minstens drie jaar cel veroordeeld. Rechter Steven O'Neill verkondigde dinsdag in Pennsylvania de strafmaat voor de 81-jarige entertainer. Zijn advocaten willen in beroep gaan. Het is de eerste veroordeling van een bekende persoon, sinds de #MeToo-beweging tegen seksuele aanrandingen bijna een jaar geleden in het leven werd geroepen. Het gezicht van Cosby vertrok na de lezing van het vonnis geen spier. Hij maakte geen gebruik van de gelegenheid om zich uit te spreken. Familieleden van Cosby waren net zoals de dag voordien niet in de rechtszaal aanwezig. De acteur moet ook een boete van 25.000 dollar (21.200 euro) betalen.

"Niemand staat boven de wet en niemand mag vanwege zijn woonplaats, zijn identiteit of zijn welstand, roem, beroemdheid of zelfs liefdadigheid anders worden behandeld", zei O'Neill in zijn vonnis. "Hoe hoger de klim, hoe dieper de val". De rechter is zich bewust van de impact op het leven van Cosby en zei dat "het hem speet".

Cosby werd schuldig bevonden aan drie gevallen van ernstig seksueel misbruik. Hij riskeerde maximaal 30 jaar gevangenisstraf. De partijen kwamen echter overeen om deze zaken samen te voegen. De hoogste straf was daardoor maximaal tien jaar cel in een staatsgevangenis in Pennsylvania. Gedetineerden in staatsgevangenissen boeten vaak langere straffen voor zwaardere misdaden uit dan gedetineerden in districtsgevangenissen. Ook huisarrest of een verblijf in een rehabilitatiecentrum zou als straf mogelijk zijn geweest.

