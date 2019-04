Slachtoffers aanslag Sri Lanka worden begraven

Het dodentol van de aanslag in Sri Lanka afgelopen weekend blijft oplopen. Er zijn al meer dan driehonderd slachtoffers gevallen. De angst bij de bevolking is intussen groot.

Franklin zat achteraan in de kerk, zijn vader Anton helemaal vooraan, het verschil tussen leven en dood. Na de ontploffing van een busje vol explosieven gisteren is de wijde omgeving van de kerk van Saint Anthony afgesloten uit vrees dat er nog meer bommen wachten.

Waar de angst nu het grootst is, is niet bij de zwaar getroffen Christenen, maar bij de moslimgemeenschap die al meer dan een eeuw in de schaduw van Sint Anthony leeft. Vandaag wordt er niet opgeroepen tot het gebed, om niet te provoceren. De angst om te praten is groot.

Moslims, christenen, boedhisten en hindu leven hier al een eeuw samen. Tot nog toe in vrede, maar het wantrouwen is gezaaid.