Slachtoffer getuigt: "Ik kan alleen maar wenen"

Verdriet, ongeloof en onbegrip. Dat zijn de emoties die Samira Hajji vandaag voelt, één dag na de gijzeling in Trèbes. Zij was op dat moment in de supermarkt aanwezig en moest rennen voor haar leven. “Ik kan alleen maar wenen”, vertelt ze aan VTM NIEUWS.

Samira was samen met haar man boodschappen aan het doen in de supermarkt in Trèbes, toen de 25-jarige schutter de zaak kwam binnengelopen. Ze hoorde een groots lawaai en dacht eerst dat er iets op de winkel was gevallen.

Maar de ernst van de zaak werd haar al snel duidelijk. “We hoorden een man roepen en hoorden verschillende schoten. We kregen de raad van iemand in de winkel om snel naar buiten te gaan langs de achterdeur, en we zijn allemaal beginnen lopen”, vertelt ze aan VTM NIEUWS.

Vandaag beseft ze aan welke gruwel ze is ontsnapt, en dat besef valt haar zwaar. “Het gaat niet goed. Ik kan alleen maar wenen."

“Niet ons geloof”

Dat de schutter naar eigen zeggen handelde in naam van de islam, is ook iets dat Samira niet kan begrijpen als moslima. “Het is vreselijk. Dit is niet de islam. Dit is niet onze religie. Ons geloof zegt nooit om iemand te doden.”

De mensen die zich op het moment van de aanval in de supermarkt bevonden, worden vandaag in het gemeentehuis van Trèbes opgevangen. Ze kunnen er met psychologen praten en krijgen juridische bijstand.