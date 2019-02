Bij een lawine in het Zwitserse Crans-Montana is gisteren een dode gevallen. Een skiër kon met een camera op zijn helm filmen hoe de sneeuw op hem afkwam. Op de video is ook te zien hoe verschillende sneeuwsporters door de lawine worden opgeslokt.

Gisteren en vannacht gingen hulpdiensten op zoek naar overlevenden. Vanmorgen werden de zoekacties gestaakt, er zouden geen vermisten meer zijn.

Bij de lawine raakten vier mensen zwaargewond, een van hen is in het ziekenhuis overleden.