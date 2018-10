Separatisten blokkeren auto's en treinen in Catalonië

Separatistische militanten hebben wegen en treinen in Catalonië geblokkeerd. Het is vandaag een jaar geleden dat de toenmalige separatistische regering van de Spaanse regio onder leiding van Carles Puigdemont een illegaal referendum hield over onafhankelijkheid.

Militanten blokkeerden een hogesnelheidstrein, snelwegen en lanen in de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Meer bepaald is in Girona, 100 km ten noorden van Barcelona, de hogesnelheidstrein AVE tegengehouden, aldus de nationale spoorwegmaatschappij Renfe.

Op televisiestations is te zien hoe militanten van de 'Comités ter Defensie tegen Madrid' op rails of wegen neerstrijken.

De snelwegen A7, de as in het noorden die Barcelona met Frankrijk verbindt, en de A2 tussen Barcelona en Madrid zijn afgesloten, liet de wegenregie weten. In de Catalaanse hoofdstad en in Lerida zijn verkeersaders geblokkeerd.

Illegaal referendum

Vandaag is het een jaar geleden dat er in de regio een verboden referendum over onafhankelijkheid plaatsvond. Daarbij was het tot geweld van de politie gekomen die probeerde burgers ver van kieslokalen te houden.

Na de volksraadpleging verklaarde Catalonië zich via zijn regionaal parlement op 27 oktober 2017 effectief onafhankelijk van Spanje. Madrid nam het gezag over Catalonië weer over. Meerdere Catalaanse toppolitic belandden daarop in de cel, anderen vluchten naar het buitenland, zoals de afgezette minister-president Carles Puigdemont naar België.