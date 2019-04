Sekswerkers boos op gidsverbod langs Wallen: ‘Velvet’ vertelt waarom

Sekswerkers zijn geen toeristische attractie, vindt het stadsbestuur van Amsterdam. En dus maakt het een einde aan de rondleidingen langs de beroemde rosse buurt De Wallen. Het verbod zet niet alleen kwaad bloed bij de gidsen, maar opvallend genoeg ook bij de dames van plezier zelf.

De toeristische wandelingen langs De Walletjes hebben kleurrijke namen: ‘Koekeloeren bij de hoeren’, de ‘Wallentour met meesteres Lola’ of een ‘rondleiding met Ouwe Hoeren’, het kan allemaal. Nog even, want op 1 januari is het over en uit. “Het is niet meer van deze tijd om hen te zien als toeristische attractie”, zei wethouder Udo Kock (D66) vorige maand bij de aankondiging van het verbod.

Maar daarnaast kreunt de buurt ook onder het massatoerisme. Op het Oudekerksplein, hartje Wallen, staan gemiddeld tien groepen per uur stil, ofwel 1.014 per week. Dat kan oplopen tot dertig groepen per uur in drukke tijden. Het record is zelfs 48 groepen in één uur.