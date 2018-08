Scooter ontploft tijdens het opladen

Er is een video opgedoken uit China waarop te zien is hoe een elektrische scooter ontploft terwijl hij aan het opladen is in een appartement. Gelukkig loopt het goed af voor de man en zijn dochter die op dat moment aanwezig waren.

De video werd gemaakt door de bewakingscamera van het gezin. Daarop is te zien hoe de scooter uit het niets vuur vat en seconden later ontploft.

De man probeert eerst de scooter nog los te maken van zijn oplader, maar ziet al snel dat er te veel rook vrijkomt en vlucht met zijn dochter naar buiten.

Giftige dampen

Een goede reactie zo blijkt, want even later ontploft de scooter. De Chinese brandweer zei achteraf ook dat de dampen die vrijkwamen extreem giftig waren en iemand in enkele seconden tijd kunnen doen stikken.