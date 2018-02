Schrijver zoon prins Bernhard?

De Nederlandse schrijver Oscar Van den Boogaard beweert dat hij een buitenechtelijke zoon is van Prins Bernard, de man van koningin Juliana. Hij zou dan ook een halfbroer zijn van koningin Beatrix. Van den Boogaard schrijft dat in zijn nieuwe roman Kindsoldaat. Hij zegt dat hij niet uit is op de erfenis, DNA-onderzoek is ook niet nodig. Hij weet gewoon dat het zo is.

De 53-jarige schrijver Oscar Van den Boogaard woont afwisselend hier in Sint-Martens-Latem, Amsterdam en Berlijn. Zijn boek Kindsoldaat is de geschiedenis van twee aristocratische families. Hij onthult dat hij de zoon is van prins Bernhard.

“Mijn moeder werd door een vriendin meegenomen naar het paleis Soestdijk, naar het paleis van Juliana, om voorgesteld te worden”, aldus Van den Boogaard. “Ze is uitgenodigd om mee te gaan op wintersport. Omdat Juliana haar een leuke vrouw vond. En daar heeft ze Bernhard ontmoet. Mijn moeder was een hele mooie maar ook brutale vrouw. En Bernhard hield van mooie vrouwen en ook van brutale vrouwen.”

“Geheim houden”

De fysieke gelijkenissen tussen Van den Boogaard en Prins Bernhard zijn treffend. “Toen ik veertien was, heeft mijn moeder dit verteld nadat ik haar met de prins had gezien”, zegt hij. “Toen was voor mij alles duidelijk. Toen heeft ze gezegd: dit is een geheim want als je dit gaat vertellen, schiet je vader een kogel door zijn kop. Als militair had hij een pistool in zijn nachtkastje liggen. En je drijft ons hele gezin uit elkaar.”

Als Prins Bernhard zijn vader is, dan is koningin Beatrix de halfzus van Van den Boogaard. Maar de schrijver aast niet op een stuk van de erfenis. Er moet geen DNA-onderzoek komen. “Al mijn DNA zit in dit boek. 600 pagina's DNA, dit is echt een paspoort. Dit is alles waar ik uit voortkom”, besluit hij. Kindsoldaat is uitgegeven bij De Bezige Bij.