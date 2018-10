In de VS is een schoolbus meegesleurd bij overstromingen. De buschauffeur negeerde een waarschuwingsbord en bracht zo zichzelf en een tiener op de bus in gevaar. Dashcambeelden tonen het angstaanjagende moment.

De chauffeur bleef gewoon op de overstroomde weg rijden en werd plots meegesleurd. Wat hij ook probeerde, het water was te sterk.

De chauffeur van de bus werd later aangeklaagd voor het in gevaar brengen van een kind.