Scholieren schuilen in klas voor schutter

Er is een video opgedoken van leerlingen die zich op een school in Maryland in hun klas verstoppen nadat een leerling van de school het vuur had geopend. Er vielen twee gewonden. De schutter overleed later aan zijn verwondingen. Zijn motief is voorlopig onbekend.

Op de video is te zien hoe politieagenten de klas binnen komen waar de leerlingen zich achter de bureaus verstopt hebben. De agenten vragen of er iemand medische hulp nodig heeft, maar dat blijkt niet nodig te zijn.

Bewakingsagent school

De schietpartij vond plaats op de Great Mills High School in de Amerikaanse staat Maryland. De schutter vuurde meteen na zijn aankomst op de school op een meisje. Even later schoot hij ook nog op een jongen. De twee gewonden werden overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt. De schutter werd uiteindelijk door een bewakingsagent van de school neergeschoten. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Florida

Op 14 februari doodde de 19-jarige Nicolas Cruz zeventien mensen op een school in Florida. "We zijn er voor jullie, studenten van Great Mills, samen kunnen we vermijden dat dat niet meer gebeurt", zei Emma Gonzalez, een van de leiders van het scholierenprotest na de schietpartij in Florida. Op 24 maart is er in Washington een betoging voorzien voor een betere wapenwetgeving.

