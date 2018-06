Schokkend geluidsfragment veroorzaakt commotie rond Trumps immigratiebeleid

De woede over het inhumane en on-Amerikaanse immigratiebeleid van de regering van president Donald Trump is nog eens extra aangewakkerd nu geluidsopnames uit een detentiecentrum openbaar zijn gemaakt door de website ProPublica. Op de geluidsopnames zijn kinderen te horen die in het Spaans om hun vader of moeder schreeuwen.

Volgens mensenrechtenadvocaat Jennifer Harbury kreeg ze de geluidsband in handen via een klokkenluider en zouden de opnames afgelopen week zijn gemaakt. Ze wilde niet zeggen waar de opnames zijn gemaakt.

De Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Kirstjen Nielsen haastte zich te zeggen dat alle kinderen humaan worden behandeld en dat er goed voor ze wordt gezorgd. Maar de schreeuwende kinderen zijn koren op de molen van de tegenstanders van het ‘zerotolerance’-beleid zoals dat nu wordt uitgevoerd door de Republikeinse regering.

Wreed en immoreel

Zelfs Melania Trump zei eerder deze week dat ze het verschrikkelijk vond om te zien hoe de kinderen bij de grens van hun ouders worden gescheiden. Ze kreeg bijval van vier andere voormalige First Ladies: ook Laura Bush noemde het beleid “wreed en immoreel”. “Het breekt mijn hart”, zei ze. Michelle Obama en Hillary Clinton vielen haar bij. Rosalynn Carter, de oudste van de vijf, noemde het “schandelijk en beschamend” voor het land.

Sometimes truth transcends party. https://t.co/TeFM7NmNzU — Michelle Obama (@MichelleObama) 18 juni 2018

Het fragment duurt in totaal zeven minuten en kan je hieronder beluisteren.