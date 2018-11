Schip kapseist in Oeganda: zeker 29 doden

In Oeganda zijn zeker 29 mensen omgekomen nadat een schip er vannacht is gekapseisd op het Victoriameer. Tientallen anderen zijn nog vermist. De boot zat overladen vol met zo een honderd mensen. Dat is waarschijnlijk ook de oorzaak van het ongeluk.

Tot dusver zijn 29 lichamen geborgen na het ongeluk bij Mutima Beach, ongeveer twintig kilometer ten zuiden van Kampala. Nog eens 26 mensen zijn gered.

"We hebben gisteren dertien lichamen geborgen en vandaag zestien", vertelde politieagent Zula Gannyana aan dpa. Aan boord van de boot waren heel wat mensen en mogelijk waren er dat zelfs meer dan honderd.

Bootongelukken komen veel voor op de talloze meren in Oeganda vanwege overbelasting, slecht weer en oude schepen. Ook dit ongeval zou te wijten zijn geweest aan een samenloop van omstandigheden: overbelasting en slecht weer op het meer. De wateren waren stormachtig op het moment van het ongeluk.