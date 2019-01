Saudische (18) zweert islam af, ontvlucht land en vreest voor leven

De Saudische jonge vrouw Rahaf Mohammed al-Qunun, die afgelopen weekend tijdens een vakantie met haar familie in Koeweit naar Australië heeft proberen te vluchten, maar tegengehouden werd in Thailand en zichzelf daar nu barricadeert in haar hotelkamer, vreest voor haar leven. Dat meldt The Guardian.

Diplomaten uit Koeweit en Saudi-Arabië zelf zouden op de luchthaven van Suvarnabhumi op gewelddadige wijze het paspoort van de achttienjarige vrouw afgepakt hebben, zodat ze niet verder kan reizen. Dit wordt door Human Rights Watch bevestigd. De mannelijke voogd van al-Qunun zou haar aangegeven hebben bij de autoriteiten, omdat hij geen toestemming zou hebben gegeven voor haar vlucht.

De Thaise autoriteiten bevestigen intussen dat de vrouw voorlopig de toegang tot het land ontzegd is en poogden haar op een vlucht terug naar Koeweit te zetten, wat mislukte. “Dat is een belangrijke overwinning voor Rahaf”, vindt vice-directeur van Human Rights Watch Azië Phil Robertson, die Thailand oproept om de eis van de vrouw, om de vluchtelingenorganisatie van de VN (UNHCR) te zien, in te willigen.

“Al-Qunun heeft bescherming en een vluchtelingenstatus nodig. Ze loopt gevaar als ze gedwongen wordt terug te keren naar Saudi-Arabië en moet daarom UNHCR mogen zien en om asiel mogen vragen. Thailand moet alle beslissingen die het UNHCR vervolgens neemt opvolgen”, pleitte Robertson. “De vrouw vreest haar familie en haar vader, die voor de regering werkt. Gezien het aantal eremoorden in Saudi-Arabië, is haar vrees om vermoord te worden niet ongegrond.”

Intussen maakte de Thaise migratiedienst bekend dat de vrouw “niet tegen haar wil zal worden teruggestuurd”. “Als ze niet terug wil, dan kunnen we haar niet terugsturen”, zegt Surachet Hakparn van de Thaise immigratiepolitie. Nog volgens Hakparn zal de Saudische vrouw in de loop van de dag ook kunnen spreken met een vertegenwoordiger van het VN-Vluchtelingenagentschap UNHCR, zoals ze gevraagd had.

“Seksueel geweld en doodsbedreigingen”

Al-Qunun vreest door haar familie vermoord te worden omdat ze de islam heeft afgezworen. “Mijn familie is erg strikt en heeft me zes maanden lang in een kamer opgesloten omdat ik m’n haar had laten knippen”, zegt de jonge vrouw, die zeker weet dat ze in de gevangenis zal worden gestopt zodra ze weer voet op Saudische bodem zet. “Ik ben er 100% zeker van dat ze me zullen vermoorden wanneer ik uit de gevangenis kom. Ik ben bang en ik begin hoop te verliezen.”

Volgens een twintigjarige vriendin van de vrouw, die haar familie kent en eerder zelf al naar Australië gevlucht is, is de vrees van al-Qunun reeël. Dat meldt The Guardian, die contact met de vriendin heeft, maar haar enkel anoniem laat getuigen. De vrouw woont zelf sinds drie maanden in Sydney en ontvluchtte Saudi-Arabië zelf ook nadat ze naar eigen zeggen in dat land misbruikt werd. “Rahaf is een ex-moslima en heeft een erg strenge familie. Ze gebruiken geweld tegen haar en ze is al geconfronteerd met seksueel geweld”, zegt ze tegen de Britse krant. “Ze heeft een doodsbedreiging ontvangen van haar neef, die zegt dat hij haar bloed wil zien en dat hij haar wil vermoorden.”

De vrouw zegt dat ze Rahaf al-Qunun via een online groep heeft leren kennen en dat de vrouw een activiste en feministe is. “Er zijn veel feministische groepen in Saudi-Arabië die elkaar online proberen te helpen en beschermen. Ik ken vrouwen die voor andere vrouwen tickets kopen om te ontsnappen aan hun situatie.”

Al-Qununs zaak doet denken aan die van de 24-jarige Dina Ali Lasloom, die in april 2017 eveneens onderweg was naar Australië, maar tijdens een overstap op de Filipijnen door haar familie weer mee naar huis werd genomen. Met de telefoon van een Canadese toerist wist de vrouw toen nog een video te versturen, waarin ze vertelde bang te zijn te worden vermoord door haar familie. Wat er met haar gebeurd is na aankomst in Saudi-Arabië is onbekend.