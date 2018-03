Rusland wijst 150 diplomaten uit

Rusland is begonnen met het uitwijzen van Westerse diplomaten als reactie op het terugsturen van Russische diplomaten die door een hele reeks landen. Dat gebeurde na de poging tot gifmoord op een dubbelspion en zijn dochter in Engeland. De Westerse landen zijn overtuigd dat Rusland achter die aanval zit. In totaal zal Moskou 150 diplomaten van 24 landen uitwijzen.

Het was de hele dag een komen en gaan van ambassadeurs op het hoofdkwartier van Buitenlandse Zaken in Moskou. Rusland zet diplomatiek personeel het land uit, als tegenreactie op de meer dan 140 Russische diplomaten die werden weggestuurd.

Polen moet vier diplomaten terughalen uit Moskou, Litouwen drie, Italië, Spanje en Nederland twee en Letland, Finland en Zweden elk één.

“Geen leuke mededeling”

“Het is een mededeling die je niet graag ontvangt”, zegt Renée Jones-Bos, Nederlandse ambassadrice in Rusland. “We hebben niet voor niets twee Russische diplomaten uitgezet begin van de week. En dat heb ik ook herhaald. En dat herhaal ik nu nog een keer. Er is een vreselijke aanval gebeurd met een chemische wapen in Salisbury, op het Europese continent. Daar heeft Nederland twee diplomaten voor uitgezet. Dit is een tegenmaatregel. Daar zullen we het mee moeten doen.”

Gisteren raakte ook al bekend dat Rusland zestig Amerikaanse diplomaten uitzet en dat het Amerikaanse consulaat in Sint-Petersburg dicht moet. Ondertussen verlaten Russische diplomaten de VS..

“Grote zorgen”

Het opbod tussen Rusland en het Westen baart de topman van de Verenigde Naties grote zorgen. “Ik ben echt diep bezorgd”, zegt secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres. “We geraken langzaam in een situatie die grotendeels te vergelijken valt met de Koude Oorlog.”

Belgische diplomaten

België wees gisteren ook één Russische diplomaat uit. "Op dit moment zijn er nog geen tegensancties genomen, maar die kunnen we wel verwachten", zegt VTM NIEUWS-journaliste Caroline Van Nunen.