Ruimtestation zal neerstorten op aarde

Tussen nu vrijdag en volgende week maandag stort er een Chinees ruimtestation neer op de aarde. De Chinezen zijn het contact kwijtgeraakt, ze weten niet precies waar het zal neerstorten. Niet boven België in elk geval, maar ergens tussen 43 graden noorder- en 43 graden zuiderbreedte.Dat is zowat ergens tussen Spanje en Australië, in zee of op het land.

Op 29 september 2011 lanceerde Peking zijn eerste ruimtestation, de Tiangong-1 ("Hemels Paleis"). Ondertussen heeft China de controle over het meer dan acht ton wegende ruimteschip, dat sinds 2013 niet meer operationeel was, verloren. Het ding komt dus sowieso naar beneden. Dat zal tussen 31 maart en 4 april gebeuren. Naar verwachting zal het ruimteschip volledig opbranden in de atmosfeer.

Op 25 maart draaide de Tiangong-1 een baan met een gemiddelde hoogte van 216,2 km. Het embryonale ruimtestation was toen nog intact. Het Europese Ruimtevaartbureau ESA voorziet de terugval tussen 30 maart en 2 april, al is dit volgens zijn Bureau voor Ruimteschroot "zeer variabel". De terugkeer zal plaatsvinden tussen 43 graden noorder- en 43 graden zuiderbreedte. ESA waarschuwt dat het nooit het exacte tijdstip en exacte plaats zal kunnen inschatten.