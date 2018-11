Romina Van Camp in Londen: "Het worden zware dagen voor Theresa May"

Theresa May kreeg gisteravond wel de steun van de regering, maar dat neemt de verdeeldheid niet weg. “Het worden nog moeilijke dagen voor de Britse premier”, zegt VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp vanuit Londen. “Te beginnen met vandaag, want May moet toelichting geven in het Britse parlement over de brexitdeal.”

“Een derde van haar kabinetsleden gaat niet akkoord met de brexitdeal”, aldus Romina Van Camp. “Heel wat ministers kunnen zich niet verzoenen, en mogelijk zal er vandaag een aantal opstappen. Het wordt sowieso een moeilijke dag voor May vandaag, want ze zal toelichting moeten geven over de deal in het Britse parlement.”

“Die toelichting wordt dan ook erg belangrijk, want dan gaan we meteen zien hoe moeilijk het wordt om een meerderheid te vinden om het akkoord goed te keuren. We weten nu al dat oppositiepartij Labour zal tegenstemmen, maar ook DUP, de partij die gedoogsteun geeft aan de minderheidsregering van May, is zwaar misnoegd. Daarnaast zijn er binnen de conservatieven nog een aantal ‘brexit-hardliners’, die mogelijk zelfs een motie van wantrouwen zullen indienen tegen May. Dus het pleit in Londen is nog lang niet beslecht.”