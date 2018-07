Gisteren vierden ze in de VS ‘Independence Day’, de dag waarop het land in 1776 onafhankelijkheid werd. Traditioneel wordt de ‘Fourth of July’ afgesloten met vuurwerk. Ook Donald Trump en zijn vrouw Melania woonden dat vuurwerk bij, vanop het balkon van het Witte Huis. En dat vuurwerk bracht de president zelfs in een romantische bui, al had Melania daar precies iets minder zin in…