In Roemenië is de winter al in het land. Op verschillende plaatsen heeft hevige sneeuwval wegen geblokkeerd en raakten verschillende auto’s van de baan.

Vooral plaatsen die boven 1.200 meter liggen, zijn zwaar getroffen. Koude lucht uit het noorden veroorzaakte verschillende sneeuwstormen, op heel wat plaatsen lagen dan ook al snel enkele centimeters sneeuw.