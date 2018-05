Robin: "Zagen hoe vrouw in buik geschoten werd"

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en cameraman Jo Verstichel zagen vandaag met eigen ogen hoe een jonge vrouw in de buik werd geschoten aan de Gazastrook, omdat ze té dicht bij de grens kwam. “Ze werd genadeloos geraakt door een scherpschutter.”

Morgen openen de Verenigde Staten de nieuwe ambassade in Jeruzalem. De verhuis vanuit Tel Aviv vloeit voort uit de controversiële beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël.

En dat zet kwaad bloed bij de Palestijnen, want zij zien Jeruzalem als hun heilige stad. Naar verwachting zullen de Palestijnen in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever massaal de straat opgaan om te protesteren tegen de opening van de Amerikaanse ambassade.

Bang afwachten

Het is dan ook bang afwachten, zegt VTM NIEUWS-oorlogsverslaggever Robin Ramaekers. Hij is samen met zijn cameraman Jo Verstichel in Gaza-stad. “Er is opgeroepen om met meer dan honderdduizend mensen langs de grens op te komen en te manifesteren, en om te proberen om de grens te overschrijden.”

Dat kan aanleiding geven tot een bloedbad, aangezien het Israëlische leger met scherp schiet op iedereen die op 100 meter van de grens komt.

Vrouw in buik geschoten

Ook vandaag schoten de Israëlische soldaten trouwens al kogels af, zo kon de VTM NIEUWS-ploeg met eigen ogen vaststellen. “We zagen voor onze neus hoe een jonge vrouw in haar buik werd geschoten. Ze stond ongeveer honderd meter voor ons, té dicht bij de grens. Ze is genadeloos door een scherpschutter neergeschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis afgevoerd.”