De waarde van de Turkse munt, de lira, blijft zakken, en de inflatie blijft stijgen. Dat duwt de Turkse economie almaar dichter bij de afgrond. Onpartijdige berichtgeving in het land zelf, op klassieke nieuwskanalen, is verdwenen. Robin Ramaekers zocht in Istanbul ontslagen collega-journalisten op, die zijn gevlucht naar het internet.