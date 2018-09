Robin Ramaekers in Turkije: "Crisis ligt enorm gevoelig"

Turkije staat op de rand van het faillissement. De enige manier waarop de Turkse centrale bank de inflatie kan afremmen, is de rente verhogen. Maar daar wil Erdogan niet van horen. Robin Ramaekers trok naar Istanbul om te horen wat de gewone Turken ervan denken.

Turkije en Rusland gaan geen dollars meer gebruiken bij hun onderlinge handel. Dat heeft president Erdogan afgesproken met zijn collega Poetin. Erdogan vindt dat de Verenigde Staten zich gedragen als wilde wolven. Door de economische sancties van de VS tegen Turkije is de inflatie daar in augustus gestegen tot bijna achttien procent. Het leven is dus in Turkije vorige maand bijna een vijfde duurder geworden.