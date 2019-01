Robin Ramaekers als eerste Belgische journalist in Noord-Jemen

In Jemen dreigen 15 miljoen mensen te verhongeren, onder hen ook enorm veel kinderen. De Verenigde Naties (VN) waarschuwen dat het land zal terechtkomen in “de ergste hongersnood in 100 jaar” als de luchtaanvallen op het land niet stoppen. VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en cameraman Jo Verstichel zijn er als eerste Belgische journalisten in geslaagd om het noorden van Jemen binnen te geraken.

In Jemen woedt al meer dan drie jaar een bloederige burgeroorlog. Een coalitie van soennitische Arabische landen, onder leiding van buurland Saoedi-Arabië, voert luchtaanvallen uit om de Houthi’s - die gesteund worden door Iran - op de knieën te krijgen. De coalitie wil president Hadi terug in heel het land aan de macht zien, de Houthi’s - een sjiitische rebellenbeweging - hebben de touwtjes liever zelf in handen.

De oorlog leidt niet enkel tot een enorm aantal doden, maar veroorzaakt dus ook een diepe humanitaire crisis. Verschillende cholera-epidemieën bovenop een aanhoudend tekort aan voedingsmiddelen maken dat de VN de situatie in het land eerder al heeft beschreven als “de ergste humanitaire crisis” in de wereld.

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers en cameraman Jo Verstichel zijn er als eerste Belgische journalisten in geslaagd om in Noord-Jemen binnen te geraken. “Het is voor journalisten verboden om rond te reizen in Jemen”, aldus Robin Ramaekers. “We worden van het zuiden naar het noorden van het land gesmokkeld, met als bestemming hoofdstad Sanaa. De bedoeling is om van daaruit verslag te brengen de komende dagen.”

“Overheid houdt ons in de gaten”

Robin en zijn cameraman Jo Verstichel zijn intussen aangekomen in hoofdstad Sanaa en worden door de overheid ondergebracht in het enige vijfsterrenhotel van de stad. “Zogezegd uit veiligheidsoverwegingen, maar het is vooral omdat de overheid ons voortdurend in de gaten wil kunnen houden. Het gevolg hiervan is dat we helemaal alleen in het hotel zitten, aangezien er geen andere buitenlanders of journalisten aanwezig zijn.”

De eerste volledige reportage van Robin Ramaekers in Jemen, zie je dinsdag om 13.00 uur in VTM NIEUWS.