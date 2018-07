Reddingsteam Thaise voetballertjes doet voor het eerst hun verhaal

Achttien dagen lang zaten twaalf voetballertjes en hun coach vast in een ondergelopen grot in het noorden van Thailand. Wat begon als een lokale noodsituatie, groeide al snel uit tot een grote internationale reddingsactie die de hele wereld de afgelopen weken in de ban hield.

Reddingswerkers voerden een strijd tegen stijgend water en tijd, want het regenseizoen kwam dichterbij. Na tien dagen werden de jongens eindelijk levend en wel teruggevonden, maar dan begon het pas echt.

2,4 kilometer diep

“Er worden wel vaker duikacties en reddingsacties in een grot gedaan. Maar een duikactie in een grot komt maar zelden voor. En er is nog nooit een geval geweest waarbij dertien mensen 2,4 kilometer diep zaten”, vertelt Charles Hodges, majoor bij het Amerikaans leger.

Een internationaal team van grotduikers en logistieke experts, geleid door de Thai, voerden een van de opmerkelijkste reddingsacties uit die ooit zijn ondernomen. “Ik wist dat ik de jongen zou meebrengen, maar niet of hij het ook zou overleven”, getuigt de Britse grotduiker Jason Mallinson.

Leden van het heroïsche reddingsteam vertellen hun verhaal in Telefacts Zomer, vanavond om 22.05 uur op VTM.

