Recordaantal mensen is op de vlucht

Wereldwijd zijn 68,5 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Verenigde Naties. Nog nooit waren dat er zoveel. Het is dus geen wonder dat het asieldebat in onder meer Italië en Duitsland harder wordt, maar eigenlijk merkt Europa maar weinig van het recordaantal vluchtelingen.

Dit is geen vluchtelingencrisis zoals in 2015. Sinds begin dit jaar zijn er in de Europese Unie maar een goeie 40.000 migranten aangekomen over zee. Dat is relatief weinig.

Spanje

De route van Marokko naar Spanje is wél populairder geworden. Daar zijn nu al een kleine 15.000 asielzoekers geregistreerd, terwijl dat er in het hele crisisjaar 2015 slechts een kleine 5.300 waren.

Maar op de andere route van Afrika richting Italië zijn het er veel minder: een kleine 16.000 tot op vandaag, terwijl het er in 2015 tien keer meer waren (bijna 154.000). En in Griekenland zijn er tot nu nog geen 13.000 asielzoekers geregistreerd. Tijdens de crisis in 2015 waren dat er bijna 70 keer meer (liefst 857.000).

Groot-Brittannië

Veel asielzoekers zijn op weg naar Groot-Brittannië, maar in de praktijk vangt Duitsland de meesten op. Maar hun 970.000 opgevangen asielzoekers zijn nog klein bier bij de rest van de wereld. Turkije vangt liefst 3,5 miljoen mensen op, vooral uit buurland Syrië. Daarna volgen Oeganda, Pakistan, Libanon en Iran.

België

België is in dat opzicht een asieldwerg, met heel precies 45.304 vluchtelingen die we erkend hebben sinds januari 2015 (4 per 1.000 inwoners). Dat blijkt uit officiële cijfers die VTM NIEUWS vandaag heeft opgevraagd.

Intussen flakkert de migratiecrisis wel weer op in Europa, omdat er toen, in 2015, alleen crisismaatregelen zijn genomen (deals met Turkije en Libië en de Balkanroute afsluiten). Als er straks toch weer meer migranten komen, is Europa daar slecht op voorbereid, want er is geen écht Europees asielbeleid.

Populisten

Dat is koren op de molen van de populisten die overal in Europa mee aan de macht zijn gekomen: van Hongarije over Oostenrijk tot Italië, waar de nieuwe regering het migrantenschip de Aquarius niet wou binnen laten. De Aquarius is intussen het symbool van het falende migratiebeleid in Europa.

De populisten willen de deur dicht gooien voor migranten en de grootste tegenstem, de Duitse bondskanselier Angela Merkel, is verzwakt en zit zelf in een grote politieke crisis. Het hele debat wordt nog aangewakkerd door de Amerikaanse president Trump, die in eigen land ook zwaar onder vuur ligt omdat hij aan de grens migrantenkinderen van hun ouders laat scheiden.

Vraag van één miljoen

Hoe we het probleem kunnen oplossen, dat is de vraag van één miljoen. De Europese leiders komen in elk geval eind volgende week samen, om ook over migratie een gemeenschappelijke Europese oplossing te vinden.