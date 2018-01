Rapper Boef noemt vrouwen hoeren

De Nederlandse rapper Boef krijgt bakken kritiek omdat hij vrouwen die hem op oudejaarsnacht een lift hadden aangeboden, hoeren heeft genoemd. “Als je om acht uur ’s ochtends rondhangt in clubs met alcohol en korte rokjes, dan ben je een kech (hoer)”, reageert de rapper eerst. Een dag later verontschuldigt hij zich dan toch.

In een filmpje op Snapchat toont Boef hoe hij op oudejaarsnacht werd opgepikt door drie vrouwen, nadat hij zelf autopech kende. Bij de video staat te lezen: ‘opgehaald door drie kechs’. Kech is Marokkaans voor hoer.

Kech

De kritiek op sociale media laat niet lang op zich wachten. En in plaats van zijn excuses aan te bieden, doet Boef er nog een schepje bovenop. In een nieuwe video op Snapchat legt hij uit waarom hij de vrouwen ‘kech’ noemde. “Wat doen jullie in een club met alcohol, korte rokjes om acht uur ’s ochtends. Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een ‘kech’. Als je thuis zit, de hele dag niets doet, studeren, dan noem ik je een vrouw. Maar wordt als ‘kech’ niet boos, als ik je een ‘kech' noem, je bent gewoon een kech.

Excuses

Een dag later toch een heel ander verhaal. Boef post een derde video en deze keer excuseert hij zich. “Als ik het allemaal terugzie, denk ik dat het heel dom van me was. Daarom sorry voor alle vrouwen die ik beledigd heb”, zegt hij nog.

Boef is een immens populaire artiest in Vlaanderen, vooral bij jongeren. Hij kreeg samen met andere rappers al vaker kritiek omwille van zijn expliciete teksten die door heel wat kinderen worden meegzongen.