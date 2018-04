Queen ontmoet legende Attenborough

De Britse Queen Elizabeth is volgende week te zien in 'The Queen's Green Planet', een documentaire van de Britse televisielegende David Attenborough. Hij kon haar exclusief interviewen in de tuin van Buckingham Palace over haar passie voor de natuur en over de opwarming van de aarde. Het gebeurt niet vaak dat de Queen interviews toestaat.

Bioloog en televisiemaker David Attenborough kent de Britse koningin al lang en hun gezamenlijke liefde voor de natuur bracht hen in het verleden nog samen. “Ik ga ervan uit dat de bomen in de tuin gaan veranderen, aangezien ons klimaat verandert, en dat er hier over vijftig jaar heel andere bomen zullen groeien”, zegt de 91-jarige Attenborough tegen het even oude Britse staatshoofd. Waarop zij reageert: “Dat zou wel kunnen, ja. Ik zal er dan niet meer zijn.”

Informeel

Het gaat er informeel aan toe in de tuinen van Buckingham Palace, en er volgen humoristische gesprekken tussen Queen Elizabeth en David Attenborough.

Zo stellen ze samen vast dat een zonnewijzer helemaal in de schaduw staat en dus eigenlijk geen enkel nut meer heeft.

Net zoals haar betovergrootmoeder Queen Victoria houdt koningin Elizabeth de traditie in ere om familiebomen te planten. Vier voor haar eigen kinderen. Ze stelt zelf vast dat de bomen er nog prima bij staan.

Storend vliegtuig

Maar ook gezellige onderonsjes met de Queen kunnen verstoord worden. Wanneer een vliegtuig overvliegt, kijken de twee naar boven. “Waarom vliegen ze altijd over als je wil praten? Het klinkt als die van president Trump of is het Obama?” voegt de koningin lachend toe.

De opnames dateren van vorige zomer en de aflevering komt volgende week op de Britse televisie.