Queen keurt huwelijk goed met deze brief

Het Britse Hof heeft beelden vrijgegeven van het 'Instrument of Consent'. Dat is een speciaal document waarin de Queen haar toestemming geeft voor het huwelijk van prins Harry en de Amerikaanse Meghan Markle.

Het stuk perkament, waarmee de Queen twee maanden geleden haar toestemming gaf voor het huwelijk, staat bol van de symboliek en details die verwijzen naar prins Harry en Meghan Markle. Zo staat er links een rode draak, net zoals de draak op de vlag van Wales. Daaronder zie je drie schelpjes die verwijzen naar het wapenschild van de Spencers, de familie van Harry's moeder Diana.

Rechts op het document staat een preistok, opnieuw een symbool voor Wales. Er staan ook gouden klaprozen op die een verwijzing zijn naar Californië, waar Meghan is geboren. Aan het document hangt met touw een wassen zegel vast, zo zwaar dat het op tafel moet rusten. Bovenaan prijkt de handtekening van de Queen, met de R van het Latijnse Regina.

Goedkeuring

Op het document staat ook de goedkeuring van de Queen vermeld. "Wij geven onze toestemming tot het sluiten van het huwelijk tussen onze meest geliefde kleinzoon Prince Henry Charles Albert David of Wales en Rachel Meghan Markle". Meghan Markle is dus meer dan welkom in de koninklijke familie.

Toch is het perkament niet zomaar een stuk papier. Als de Queen het document niet had ondertekend, was prins Harry zijn recht op de troon kwijt. Hij is de zesde in rang.

Prins Harry en Meghan Markle trouwen aanstaande zaterdag, 19 mei.