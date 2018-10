In Bulgarije is een straathond het slachtoffer geworden van pure dierenmishandeling. Onbekenden verfden het dier zonder reden rood. Hij werd opgemerkt door een dierenrechtenorganisatie, die het dier in veiligheid kon brengen. De hond kreeg als toepasselijke naam ‘Reddy’. Verschillende mensen hebben zich al aangeboden om het dier te adopteren.