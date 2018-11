Protesten voor én tegen Zwarte Piet lopen uit de hand

Terwijl in België Sinterklaas zonder incidenten zijn intrede doet in Antwerpen zijn er in diverse Nederlandse steden her en der incidenten bij de intocht van de goedheilige man. Er zijn protesten voor en tegen Zwarte Piet.

In Leeuwarden verliep de sinterklaasintocht rommelig. Voor de intocht ontstond een gespannen sfeer. Activisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) stonden op het Wilhelminaplein tegenover supporters van Cambuur, die zich hadden opgesteld op de trappen van het gerechtsgebouw.

Toen de anti-Piet-activisten muziek begonnen te maken, kwamen de Cambuursupporters naar voren en begonnen sinterklaasliederen te zingen. De politie vormde met een aantal busjes een barrière tussen de twee groepen en agenten stonden met de wapenstok en honden klaar om in te grijpen. Nadat de sinterklaasstoet voorbij was gegaan, bliezen de demonstranten en tegendemonstranten geleidelijk de aftocht en verdween ook het publiek.

Rotterdam

Op de Erasmusbrug in Rotterdam moest de politie optreden bij een confrontatie tussen demonstranten voor en tegen Zwarte Piet. Er werden drie mensen aangehouden. Volgens de politie kwamen er twee auto's af op de groep mensen die demonstreerden tegen Zwarte Piet. De betogers wilden over de brug om terug te keren. Er werd uit een van de auto's een rookbom gegooid. De inzittenden wilden volgens de politie met de demonstranten op de vuist gaan, maar agenten kwamen tussenbeide en grepen in.

Racisme

Aan de Erasmusbrug was een spandoek opgehangen met de tekst "Zwarte Piet is racisme". Precies onder dat spandoek deelden zwartgeschminkte leden van anti-islambeweging Pegida snoepgoed uit.