Protest voor dieren die 'creperen'

In de Nederlandse Oostvaardersplassen maken honderden actievoerders zich zorgen om het lot van de grote grazers in het natuurdomein. Omwille van de koude temperaturen en het weinige voedsel dat daardoor te vinden is, zijn al heel wat dieren gestorven. De provincie wou hen aanvankelijk geen extra eten geven "omdat sterfte bij de natuur hoort".

In de Oostvaarderplassen stierven door de vrieskou van de laatste weken al heel veel dieren. Herten, paarden en runderen vinden in het afgebakende natuurgebied niet voldoende voedsel om te overleven.

Natuurlijk proces

Ecologen adviseerden de afgelopen dagen om de dieren niet bij te voederen en zo het natuurlijke ecosysteem te behouden. “Dierensterfte hoort nu eenmaal bij de natuur”, klinkt het.

Bijvoeren geen oplossing

Dierenliefhebbers protesteerden echter tegen het dierenleed en stelden via sociale media een petitie op voor extra voedsel voor de dieren. Met succes, want onder maatschappelijke druk besloot de provincie om de grazers tot eind maart bij te voederen. Het extra verdelen van voedsel mag enkel door het Staadbosbeheer van Flevoland worden uitgevoerd.

Toch is dieren bijvoederen op lange termijn geen oplossing. Specialisten suggereren geboortebeperking en herplaatsing als langdurige oplossingen. Anders dreigen zwakkere dieren uit te vallen en zullen enkel de sterkste grazers overleven.