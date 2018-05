Prins William herdenkt aanslag in Manchester

Manchester heeft vandaag de terreuraanslag herdacht die exact één jaar geleden plaatsvond na een optreden van popster Ariana Grande. Daarbij vielen 22 doden. In de kathedraal was er vanmiddag een herdenkingsmis, waar ook de Britse premier Theresa May en de Britse prins William bij aanwezig waren. Vanavond volgt er nog een wake.

Tijdens de dienst werden de 22 dodelijke slachtoffers herdacht. Hun foto's en namen werden getoond, en prins William nam ook het woord. Hij las er een tekstje voor uit het nieuwe testament.

“Als ik profetische krachten heb en alle mysteries begrijp, en alle kennis heb, en als ik het geloof heb om bergen te verzetten, maar geen liefde heb, dan ben ik niks”, las prins William voor.

Tijdens de mis werden ook verschillende kaarsen aangestoken, die allemaal een symbolische waarde hadden. Zo werden de kaarsen gemaakt uit de was die was overgebleven van de kaarsen die meteen na de aanslag waren aangestoken.

Tijdens concert

De aanslag gebeurde vorig jaar na een concert van Ariana Grande, een wereldberoemde popster met heel veel jonge fans. Veel van die jonge fans stierven, het jongste slachtoffer was amper acht jaar.

Na de aanslag maakte Ariana Grande even geen muziek, omdat ze te aangedaan was door wat gebeurd was. Vandaag stuurde ze een tweet om alles te gedenken.

thinking of you all today and every day I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day