De Britse prins William heeft in Nieuw-Zeeland de plaatsen van de aanslagen van anderhalve maand geleden bezocht. Een man schoot toen 50 mensen dood in twee moskeeën in Christchurch. “We moeten op haat reageren met liefde”, zei William. De Britse prins sprak er ook met de families van slachtoffers, en met mensen die de aanslagen overleefden.