De premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, heeft gisteren trouwens haar baby meegenomen naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het meisje is drie maanden oud en krijgt nog borstvoeding. Daarom is ze altijd in de buurt van haar moeder. Tijdens Arderns speech zat de baby op schoot bij haar vader, die voltijds huisman is. Ardern is de tweede wereldleider die bevalt tijdens haar premierschap.