In Hawaï is de Kilauea-vulkaan uitgebarsten: assen werden tot negen kilometer hoog de lucht in gespuwd. Doordat alle omwonenden werden geëvacueerd, zijn er amper beelden van het natuurspektakel. Wel is er deze prachtige timelapse van de vulkaanuitbarsting met een adembenemende sterrenhemel op de achtergrond.

