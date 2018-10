De Russische wakeboarder Niki Martyanov heeft zijn sport naar een van de meest ruige plaatsen op aarde gebracht. Tussen de gletsjers in het zuidwesten van Groenland kroop hij op zijn plank die vooruit werd getrokken door een boot, en dat leverde prachtige beelden op.

Martyanov wakeboarde in water met een temperatuur rond en soms zelfs onder het vriespunt. Hij getuigde dat het vallen in het water zeer pijnlijk was omdat er heel wat “ijsnaalden” ronddreven.