Voor de zesde zaterdag houden de gele hesjes een actiedag in Frankrijk. Tot nu toe verliep alles rustiger dan vorige weken, maar de politie moest wel traangas inzetten tegen een aantal relschoppers.

Gisterenavond is in Perpignan nog een dode gevallen. Een automobilist reed er in op een vrachtwagen die vaststond aan een blokkade van gele hesjes. Die gingen allemaal op de loop na het ongeval.