Politie zet traangas in tegen gele hesjes in Parijs: 65 arrestaties

Bij manifestaties van de 'gele hesjes' in Parijs zijn 65 mensen opgepakt. Vier zitten ook achter de tralies, onder wie Eric Drouet, één van de initiatiefnemers van de burgerbeweging. Dat is vernomen van de prefectuur. De politie moest op sommige plaatsen ook traangas inzetten.

De 33-jarige Drouet, een vrachtwagenchauffeur, werd zaterdagnamiddag opgepakt. Medio oktober riep hij op zijn Facebookpagina op tot "een nationale blokkade tegen de stijging van de brandstofprijzen". Zijn oproep werd snel gevolgd door tienduizenden mensen, en protest overal in Frankrijk tegen de stijgende levensduurte.

In vergelijking met de voorbije weken is het protest danig afgezwakt, met zaterdag slechts kleine, wanordelijke manifestaties in Parijs. Aan een tolstation aan de Frans-Spaanse grens waren er zaterdag enkele honderden 'gele hesjes', maar zij werden door de ordetroepen met traangas verdreven.