De Italiaanse politie is binnengevallen in een woning waar tientallen puppy’s opeenzaten in kartonnen dozen. De criminelen vervoerden de puppy’s vanuit Oost-Europa. Ze werden verkocht in het noorden van Italië voor 750 à 850 euro, en er werd onterecht beloofd dat de dieren “in goede gezondheid” verkeerden.

Het onderzoek begon in december vorig jaar, toen de politie een vrachtwagen met 65 puppy’s controleerde. Zes Italianen, een Slovaak en een Pool zijn opgepakt. De dieren zijn nu geadopteerd.