Politie valt binnen bij 169 maffiosi

Bij een grote razzia in het Duitse Stuttgart en op verschillende locaties in Italië zijn 169 vermeende leden van de ‘Ndrangheta-clan opgepakt. De politie vermoedt de volledige clan te hebben ontmanteld. Er werden ook enkele politici opgepakt.

De politie pakte in totaal elf maffialeden op in Duitsland en nog eens 158 in Italië. Jarenlang had de clan begrafenisondernemingen, bakkerijen en viswinkels onder controle. In sommige Zuid-Italiaanse dorpen kon niemand om hen heen. Dat blijkt uit een telefoongesprek met een slachtoffer, dat de politie kon afluisteren.

Duitse restaurants

Zelfs Italiaanse restaurants in Duitsland moesten hun producten bij de maffiaclan afnemen. De politie heeft voor 50 miljoen euro aan spullen in beslag genomen.

“De 'Ndrangheta is een van de machtigste clans in Calabrië in Italië, zegt Sabine Vogt van de Federale politie in Duitsland. “En de vertakkingen naar Duitsland zijn niet tijdelijk. Ondanks onze intensieve samenwerking met de Italiaanse politie, zijn hun vertakkingen hier doorheen de jaren sterker geworden omdat ze zulke sterke familiebanden hebben.

Burgemeesters

In Italië zijn ook drie burgemeesters en een gouverneur opgepakt. Ze hadden openbare aanbestedingen aan de clan beloofd in ruil voor politieke steun.